РЖД отменили дополнительные поезда на майские праздники и летний сезон
Перевозчик планировал запустить в мае 53 состава, а в отпускной сезон — 76.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин, Николай Сиденков, Александр Казаков
Компания «Российские железные дороги» отменила 129 дополнительных поездов, которые должны были курсировать во время майских праздников и в период летнего отпускного сезона. Такое решение принято из-за падения спроса на билеты на фоне ограничительных мер по борьбе с распространением коронавируса, говорится в сообщении холдинга.
Речь идет о 53 железнодорожных составах, планировавшихся на майские праздники, и 76 — на лето.
Ранее практика РЖД вводить дополнительные и сезонные поезда обуславливалась повышенным спросом на билеты.
Кроме того, в курсирующих поездах РЖД приняло решение соблюдать рекомендованную специалистами Роспотребнадзора дистанцию между пассажирами — не меньше одного метра. Как пишет «Экономика сегодня», в купе максимальное число пассажиров составит два человека. В плацкартные вагоны билеты будут продаваться по два места в купейную часть и по одному на нижнее боковое. Исключения составят лишь члены семей, которые смогут приобрести четыре места рядом.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что РЖД временно отменили сбор за возврат билетов на поезда отправлением с 1 апреля до 1 июня из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране.
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