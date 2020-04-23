Государство поможет погасить ипотечные кредиты многодетным семьям
Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, правительство на эти цели выделяет более девяти с половиной миллиардов рублей.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Konstantin Kokoshkin, 5-tv.ru
Государство поможет полностью или частично погасить ипотечные кредиты многодетным. Речь о тех семьях, в которых с 1 января 2019 года родился третий и последующий ребенок. На эти цели правительство выделяет более девяти с половиной миллиардов рублей.
Михаил Мишустин также сообщил о еще одной льготной программе для покупки жилья в новостройках.
«Мы выделим из резервного фонда правительства шесть миллиардов рублей на субсидии кредитным организациям. Прежде всего, эти средства обеспечат возможность людям брать ипотечные кредиты на покупку нового жилья по ставке не выше 6,5%», — сказал председатель Правительства РФ.
Программа льготной ипотеки, по расчетам правительства, может дополнительно привлечь в сферу жилищного строительства не менее 900 миллиардов рублей из банковской системы.
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