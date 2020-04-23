WhatsApp может стать цифровым паспортом человека и его онлайн-кошельком
Разработчики планируют превратить популярный мессенджер в аналог китайского WeChat, где есть собственная платежная система, идентификация личности и многое другое.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Depo Photos
Компания Facebook планирует превратить принадлежащий ей мессенджер WhatsApp цифровой паспорт человека. Разработчики хотят усовершенствовать сервис до уровня китайского приложения WeChat, где есть собственная платежная система, идентификация пользователя и прочие функции, позволяющие использовать его вместо документа, удостоверяющего личность — например, его можно использовать при пересечении границы с Гонконгом.
Как сообщает «Российская газета», в качестве тестового региона новых функций в настоящий момент выбрана Индия, где у WhatsApp большая пользовательская база, однако, по наблюдениям ИТ-эксперта Александра Баулина, низкая платежеспособность населения и невысокий уровень продвинутости граждан.
«Превратить мессенджер в торговую платформу и таким образом монетизировать приложение — голубая мечта всех разработчиков мессенджеров. <…> Понятно, что победитель получит популярный мессенджер, в котором все пользователи будут тратить деньги», — отметил специалист.
Другой программист, Филипп Трофимов полагает, что создание суперприложений подобных китайскому WeChat с собственным онлайн-кошельком — это новый тренд разработчиков мессенджеров. По его мнению, усовершенствовать WhatsApp удастся и без создания новой валюты. Платежная система приложения уже тестируется разработчиками начиная с 2018 года и называется WhatsApp Pay.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что WhatsApp ограничил возможность пересылки пользователями сообщений до одного раза по причине распространения, в том числе недостоверной информации о пандемии коронавируса.
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