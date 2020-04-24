Дмитрий Овсянников потерял работу по указу премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Замглавы Минпромторга сняли с должности после дебоша в аэропорту Ижевска

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Замглавы Минпромторга Дмитрия Овсянникова сняли с должности после скандала в аэропорту Ижевска. Об этом сообщается на сайте партии «Единая Россия».

«Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова», — говорится в сообщении.

В партии напомнили, что настаивали на увольнении чиновника после скандала в аэропорту. 8 апреля его исключили из «Единой России» за «действия, несовместимые с ее этическими нормами». Поведение Овсянникова осудили секретарь Генсовета партии Андрей Турчак и глава Минпромторга Денис Мантуров.

Как сообщал5-tv.ru, дебош в аэропорту Ижевска Дмитрий Овсянников устроил вечером 5 апреля. Сначала он долго не мог пройти через рамки металлоискателя, а потом удивился требованию сотрудников воздушной гавани предъявить проездные документы. По словам очевидцев, пассажир начал ругаться матом, достал удостоверение замглавы Минпромторга, после чего был задержан сотрудниками полиции. В его отношении составили административный протокол.

Днем 6 апреля корреспондент 5-tv.ru позвонил Дмитрию Овсянникову, чтобы расспросить о ситуации. Замминистра сообщил, что в первый раз слышит о скандале в аэропорту. Позже он дал официальный комментарий о ситуации, в котором заявил о «перегибе палки» со стороны сотрудников служб авиационной безопасности.

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