В Латвии фактически уравняли советскую и нацистскую символики и запретили обе. Сейм в окончательном чтении принял закон, согласно которому нельзя появляться на публичных мероприятиях в форме СССР или фашистской Германии. Это касается даже стилизованных костюмов, а также отдельных элементов — опознавательных знаков, кокард и погон. Под запретом — гербы, гимны, любые знаки двух государств. Свастика и красная пятиконечная звезда в латвийском законе поставлены в один ряд. Использовать все это можно только при съемках кино, и то придется получить отдельное разрешение, чтобы не нарваться на крупный штраф.