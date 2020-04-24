Согласно закону, принятому Сеймом, использование формы СССР и фашистской Германии, любых знаков двух стран возможно только при съемках кино.

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Фото, видео: globallookpress.com / Victor Lisitsyn

В Латвии фактически уравняли советскую и нацистскую символики и запретили обе. Сейм в окончательном чтении принял закон, согласно которому нельзя появляться на публичных мероприятиях в форме СССР или фашистской Германии. Это касается даже стилизованных костюмов, а также отдельных элементов — опознавательных знаков, кокард и погон. Под запретом — гербы, гимны, любые знаки двух государств. Свастика и красная пятиконечная звезда в латвийском законе поставлены в один ряд. Использовать все это можно только при съемках кино, и то придется получить отдельное разрешение, чтобы не нарваться на крупный штраф.

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