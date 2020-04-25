О неожиданном уходе из жизни медиаменеджера, от которой зависела ротация звезд шоу-бизнеса на одной из ведущих радиостанции, сообщил продюсер Иосиф Пригожин.

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Фото, видео: Instagram @prigozhin_iosif

Продюсер Иосиф Пригожин на своей странице в социальных сетях сообщил о неожиданной смерти главного редактора «Русского радио» Юлии Ларионовой.

«За что Всевышний забирает от нас хороших людей? Юля Ларионова была добрейшим человеком, профессионалом своего дела», — написал Пригожин.

Instagram @prigozhin_iosif

Он выразил слова соболезнования родным и близким медиаменеджера, добавив, что «Русскому радио» она посвятила многие годы.

Эта новость для звезд российского шоу-бизнеса стала настоящим шоком.

«Не могу поверить… Она была…» — написала в комментариях Лолита.

«Невозможно», — шокирована Анита Цой.

«Молодая и красивая… Как жалко…» — подчеркнула певица Леся Ярославская.

«Юля боролась и старалась. Большое спасибо Иосифу за долгую поддержку. Возможно, вы не знали Юли, но, поверьте, это был очень светлей и добрый человек. Еще раз спасибо за поддержку», — прокомментировал произошедшее шоумен и бессменный ведущий «Русского радио» Дмитрий Оленин.

О причинах смерти Юлии Ларионовой пока не сообщается.

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