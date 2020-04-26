Михомайдан: зачем снова на Украине всплыл «пророк» и «спаситель» Саакашвили

Что-то паранормальное происходит на этой неделе на Украине. В буквальном смысле. По майдану зашагали призраки революции.

Пока один, но какой! Целый Михаил Саакашвили. Бывший грузинский президент, бывший советник Порошенко, бывший одесский губернатор, бывший вынужденный эмигрант, в общем украинский бывший. Кто его позвал, зачем и почему сейчас? Что по этому поводу думает непотопляемый Аваков?

Причем даже интереснее, что думает по этому поводу Зеленский. Ведь очевидно и это не секрет — кандидатуру Саакашвили продавил Запад, которой считает Мишико абсолютно своим, управляемым человеком и фокусирует его на международных финансах. На тех деньгах, которые Европа постоянно платит Украине. И справедливо беспокоится о том, что после пересечения границы с их миллиардами происходит что-то странное. В любом случае — это звонок к началу второго акта большого юмористического представления.

На этой неделе исполнился ровно год с момента избрания Зеленского на пост президента. Начиналось все очень «за здравие». Мы все помним, как встречали нового лидера после оглашения результатов, как искренне радовались люди, как наивно надеялись на лучшее. Но то ли все ошибались, и слуга уже не народа тогда замышлял недоброе? То ли затянула украинская трясина все его чистые помыслы? Что произошло за год и куда пришли наши братья? Елена Норкунайте расскажет.

Истинный украинец: как только родина позвала — он тут же пришел на помощь. Михаила Саакашвили все-таки не зря прозвали Карлсоном. Он бегал от правосудия по киевским крышам. А теперь еще — сначала улетел, но — как и обещал — вернулся. А теперь он пророк и спаситель в одном лице.

«Украина уже находится очень близко, уже заходит в сильный экономический шторм, настоящее цунами, который ударит по каждой семье в стране», — заявил председатель одесской областной государственной администрации (2015–2016 г.) Михаил Саакашвили.

Год назад никто и представить не мог, что Украине понадобится такой антикризисный менеджер. Но Зеленский сказал, как отрезал.

«Мы будем менять правительство, пока оно не станет идеальным», — уверенно заявил президент Украины.

И пригласил на пост вице-премьера по вопросам реформ исключительно народного персонажа. Люди помнят и Михомайдан, и отчаянную борьбу с коррупцией.

«Вор!»

«Катись к черту из моей страны! Негодяй!»

«Из твоей страны? Я украинец!»

Местные журналисты, увидев пана Михайло, тут же накинулись на него с вопросами.

«Как вы собираетесь работать в одном правительстве с Арсеном Аваковым? Мы все помним ваши перепалки».

А ведь он приехал не ругаться. А помогать.

«И в инфраструктуре, и в юстиции, например, и в экономике мы возьмем дорожную карту реформ, и он будет пробивать глухую стену бюрократии», — считает украинский политик, предприниматель Давид Арахамия.

Как локомотив прокладывать путь новому правительству. Справедливости ради Саакашвили был завсегда с народом. Дайте зеленый свет предпринимателям! Автомобилисты гудят в знак протеста, а работники рынка берут в осаду властные кабинеты.

«Нас оставили без средств к существованию!»

«Я работаю сутками, я в минусах каждый день!»

То, что происходит в Запорожье или Мелитополе, показательно для всей страны. Украинцы требуют обещанных благополучия и заботы.

«Людина — наивысша ценность», — кричит Владимир Зеленский.

Валерий Вакуляк из Винницкой области в ответ только ругает власть. Он 45 лет крестьянствует, а тут за год «довели до ручки».

«Власти решили отобрать у нас землю, оставить без заработка, без хлеба, без ничего», — возмущен Вакуляк.

В планах на пять лет у президента Зеленского — реконструкция всех дорог страны, перезапуск судебной системы, борьба с коррупцией. Эти обещания годичной давности звучат рефреном. Зато про снижение тарифов на коммунальные услуги больше не говорит ни слова.

«По коммунальным тарифам у нас действительно катастрофа. Зеленский — это его абсолютный провал. Это была красивая сказка, которая закончилась ничем», — заявил глава жилищного союза Украины Александр Скубченко.

И денег по-прежнему — нет. Ни у людей, ни в бюджете.

«Если Верховная Рада даст возможность, и мы подпишем меморандум, то мы получим поддержку МВФ — восемь миллиардов долларов — это как минимум, потому еще там пару миллиардов от европейских финансовых институтов», — успокаивал народ Зеленский.

В 2020 году Украина в счет внешнего долга должна выплатить 17 миллиардов долларов. Да и кредиты она получит только на особых условиях, из-за которых украинцы устраивают массовые протесты.

«Они видят, что их хотят обмануть, и это беда, 70 процентов граждан Украины против этого», — говорит народный депутат Украины Юрий Бойко.

Закон о рынке земли уже принят. Закон о банковском регулировании депутаты, скорее всего, тоже одобрят на следующей неделе. Иначе Украина не получит новый транш — 1,7 миллиарда долларов. Украинский Минфин рассчитывает на перевод денег до конца мая. Это такая особенность национальной политики — еще не получили, а уже поделили или потратили.

«Мы строим кредито-ориентированную рыночную экономику, нет еще шире — МВФ ориентированную рыночную экономику», — заявил глава жилищного союза Украины Александр Скубченко.

Верховная Рада позвала представителей МВФ для обсуждения внутренних дел страны. Для них же Михаил Саакашвили получил VIP-приглашение в большую украинскую политику.

«Саакашвили будет имитировать какие-то реформы — по лекалам МВФ», — уверен политолог Кирилл Молчанов.

Саакашвили готов к неординарным мерам. Если Рада 30 апреля утвердит его на посту вице-премьера, он уверяет — спасет украинскую экономику. И все сразу заживут! Год назад предприниматель из Киева Александр Пилкин отдал голос за Владимира Зеленского и даже снял на память ответственный момент.

«Я голосую за Зеленского!»

Тринадцать с половиной миллионов украинцев или 73 процента избирателей поступили точно так же во втором туре. В феврале 2020-го рейтинг президента упал до 51 с половиной процента.

«В 2020 году в бюджете предусмотрено 3,7 миллиардов гривен на содержание дармоедов, которые якобы борются с коррупцией», — уверен предприниматель Александр Пилкин.

Год назад, стоя на сцене стадиона, Владимир Зеленский опустился на колени в память о погибших в зоне АТО. Но то были дебаты кандидата, обещавшего мир. Президент Зеленский войну не прекратил. Более того, теперь опустился не на колени, а до сравнения: чья жизнь важнее.

«Я уверен в том, что я прав: за одного украинского военного я бы отдал 50-100 беркутовцев», — заявил Зеленский.

«Хиба то президент? Только морду корчит. Он бы лучше посмотрел, как тут люди корчатся», — возмущена Мария Пика.

Дом Марии Моисеевны был полностью разрушен. Он стоял буквально на линии соприкосновения, как и дом Аллы Семеновой. Несколько улиц в Голубовском были полностью уничтожены украинскими военными.

«Когда стал Зеленский, начали погибать и мирные люди, и раненые у нас есть, и вот женщину недавно убили, прямо в своем доме погибла», — рассказывает Алла.

Зеленский ставит себе в заслуги три обмена военнопленными, но отказывается дать особый статус Донбассу. После его поездки в зону конфликта, кажется, все осознали, что ситуацию президент не понимает и не контролирует.

«Он ничего не может прекратить, потому что он на это не влияет. И в связи с этим возникает вопрос его обещаний и исполнения его обещаний», — объясняет политолог Олег Ногинский.

Когда Зеленский пришел к власти, Украина занимала, по версии Bloomberg, почетное шестое место, среди самых несчастных экономик мира. Сейчас около двух миллионов украинцев остались без работы, если считать тех, кто вернулся из-за границы без гроша в кармане, — четыре миллиона. Это целое море людей!

С неопытным капитаном у штурвала Украина будто судно, попавшее в идеальный шторм. И вот уже столицу, как туманом, заволокло едким смогом. Из-за бушующих пожаров в чернобыльской зоне отчуждения Киев назван одним из самых грязных городов в мире. Таким и запомнится первый год президента Владимира Зеленского.