Как защититься от прослушивания разговоров в мессенджерах?

Обезопасить себя от прослушивания голосовых переговоров и сообщений, а также просмотра текстовых сообщений в мессенджерах поможет простой способ. Об этом рассказал агентству «Прайм» глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

По словам эксперта, прослушивание аудиосообщений через мессенджеры, как и разговоров, не многим сложнее, чем прослушивание телефонной связи. За определенную плату ряд компаний обеспечивает доступ к аккаунту того или иного лица. Стоимость таких услуг варьируется от десятков до сотен тысяч рублей. Но высокая цена не всегда отпугивает злоумышленников. Как говорит Кусков, платный взлом аккаунтов пользуется большим спросом.

Поэтому специалист рекомендует применять универсальный способ защиты данных: удалять аудиоразговор, если он надиктован и стирать текстовые сообщения. Оставить их в архиве — значит, дать постороннему возможность получить доступ к информации.

Ранее 5-tv.ru писал, что WhatsApp может стать цифровым паспортом человека и его онлайн-кошельком.