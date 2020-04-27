С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Россия готова обсуждать с США новые виды вооружений за рамками диалога о продлении договора о СНВ

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

Россия готова обсуждать с США новые виды вооружений за рамками диалога о продлении договора о СНВ. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил во время выступления в режиме видеоконференции перед студентами МГИМО.

Кроме того министр иностранных дел подчеркнул, что Путин и Трамп недавно подтвердили желание Москвы и Вашингтона вернуться к комплексному диалогу по стратегической стабильности.

Лавров также отметил, что Вашингтон, несмотря на все заверения, не выводит ядерные носители из Европы. Этот вопрос Москва также намеревается обсудить с США.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лавров ответил на попытки ряда стран «показать пальцем» на ВОЗ из-за COVID-19.

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