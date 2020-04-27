Семь ловушек, способных разрушить даже крепкий брак

Начало любых романтических отношений похоже на сказку. Но конфетно-букетный период так или иначе подойдет к концу, и пара окажется перед лицом суровой реальности, где нужно притираться друг к другу и учиться идти на компромиссы. Если этого не делать, союз могут разрушить даже незначительные на первый взгляд мелочи. Издание Femmie собрало семь главных ловушек, которые способны разбить даже самую крепкую семью.

Супруги закрываются друг от друга

Для защиты себя от окружающей среды мы часто строим воображаемые стены. Да, они оберегают нас от воздействия внешних факторов, но в то же время не дают понять другую сторону. Это часто выражается в жестах, словах, позах по отношению к партнеру. Такое поведение приводит к сценам ревности, критике, сарказму, что не позволяет супругам услышать друг друга и найти выход из кризиса.

Вы начинаете игры в обвинение

Такую тактику обычно выбирают те, кто не уверен в себе и своем браке. Кроме того, обвинение своего супруга часто говорит о нежелании брать на себя ответственность за устойчивость вашего союза. Даже если вы знаете, что он виноват, не стоит давить его этим чувством. Помните, что в конфликте всегда есть доля вины обеих сторон. Хронические обвинения кого угодно доведут до стресса и могут даже стать формой эмоционального насилия.

Один из супругов фантазирует о другом человеке

Многие в современных семьях не придают значения такой вещи, как эмоциональная измена. Обычно это происходит потому, что такие отношения, как правило, развиваются на уровне дружбы и не предполагают физической связи. Но если вы все глубже увязаете в другом человеке, делитесь с ним сокровенным, даже тем, что не решаетесь рассказать супругу, это тревожный звонок.

Муж и жена отказываются от обсуждения проблем

Говорить о наболевшем могут далеко не все. Но если вы можете часами сидеть молча и на все вопросы своей половинки отвечать односложно или кивком головы, это плохой признак. Супругам важно уметь общаться друг с другом, обсуждать не только текущие дела, но и проблемы. Помните, что, замалчивая то, что вас беспокоит, вы даете конфликту стимул для роста.

Равнодушие поглощает пару

Иногда причиной расставания пары становятся даже не ссоры и претензии друг к другу, а именно утрата интереса. Если один из вас теряет связь с реальностью, дежурно спрашивает: «Как дела?» и не слушает ответ, это признак равнодушия, худшего из «убийц» любви. Остерегайтесь безразличия, ведь трудно удержать в руках то, что не ценишь.

Один из вас уходит от реальности

Бегство от быта и будничной трясины часто выражается в чрезмерном увлечении просмотром фильмов, сериалов, чтением книг, поглощением любого развивающего или развлекающего контента. И если вы всегда этим заняты в одиночку, а не в паре, это может говорить о попытке уйти от реальных проблем. Беда эскапизма в том, что он только помогает расслабиться на время, а настоящее вашей семьи так и остается без развития.

Никто не хочет прощать

Это ценное умение присуще не каждому. Но именно в браке важно научиться мудро отпускать грехи, даже если вам это дается с трудом. Помните, что в похожей ситуации можете оказаться и вы. Гораздо больше шансов, что вас поймут и простят, если раньше и вы не держали подолгу обиду и не напоминали о ней своему партнеру.

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