«Я — приватный собеседник»: Штурм рассказала, как зарабатывает в самоизоляции
Певица поделилась идей своего стартапа.
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Фото, видео: Instagram @nataliashturm
Наталья Штурм поделилась с подписчиками своим новым бизнесом. Певица выложила пост в Instagram, где она лежит в нижнем белье в ванной, наполненной деньгами. В подписи к фото Наталья рассказала, как она зарабатывает деньги в условиях самоизоляции.
Артистка решила проводить беседы с мужчинами по видеосвязи, помогая им выговориться и очистить душу, если понадобится. Причем за последний 8-часовой сеанс Наталья заработала 350 тысяч рублей.
«Я — психолог, утешительница, добрый друг, советчица, интеллектуальная богиня искусств, Скорая помощь и телевизор в одном лице. Разговаривая со мной, вы освобождаете своих домашних (жен, мам, детей, родственников) от ваших запойных бесед, которые им уже смертельно надоели», — рассказала Штурм (орфография и пунктуация автора сохранены — Прим.ред.).
Певица также добавила, что женщины могут не переживать: их мужчины находятся дома, не срываются с алкоголем в бани к друзьям и не ищут спасения в любовницах. Сама Наталья, конечно, интим-услуг также не предоставляет. Она лишь выслушивает их проблемы и дает советы, если понадобится.
«Свое дело я знаю, безопасна для жен и подруг. Поскольку сейчас спортклубы закрыты, ориентируемся по востребованности рынка услуг. Интим не предлагать, общение только по телефону или фейстайму», — успокоила Наталья.
Подписчики отметили, что идея Штурм очень интересная, и они бы сами хотели попробовать себя в такой деятельности.
«Благое дело. За любое потраченное время — нужна оплата, а у в карантине тем более. Кстати отличная идея! Это реально психологическая помощь!»
«Вы мне подали идею. Я могла бы проводить беседу с женщинами, которых мужья бьют и обирают. Могла бы посоветовать, куда обращаться, подбодрить, рассказать, как себя вести…»
«Молодец, такие таланты должны оцениваться, при чем дорого», — написали пользователи.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Наталья Штурм опровергла слухи о якобы неудавшемся романе с Никасом Сафроновым.
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