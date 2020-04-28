Анна Семенович показала своего возлюбленного
Певица выложила совместно фото в сторис в своем профиле в Instagram.
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Фото, видео: Instagram @ann_semenovich
Бывшая участница группы «Блестящие» Анна Семенович наконец решила раскрыть своим подписчикам, как выглядит ее возлюбленный. Очень долгое время певица скрывала от фанатов свою личную жизнь, а недавно в шоу «Алена, блин!» Анна рассказала, что у нее появился бойфренд, который младше на семь лет. Он родом из Петербурга, не был женат и у него нет детей. Об этом сообщает «Экспресс газета».
Подписчики попросили Анну выложить фото своего возлюбленного, и певица поддалась на уговоры. Она опубликовала в сторис совместный снимок с молодым человеком, правда, его лицо она закрыла смайликом. Видимо, Семенович боится сглазить счастье.
Фанаты певицы уже давно ждут свадьбу Анны, так как все это время певица не торопилась выйти замуж. Сейчас Семенович призналась, что готова связать себя узами брака и родить ребенка. Подписчики артистки надеются, что эти отношения приведут к браку, и скоро можно будет увидеть Анну в свадебном платье.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Семенович налысо побрила мужчину, с которым проводит время в самоизоляции.
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