Бывшая участница группы «Блестящие» Анна Семенович наконец решила раскрыть своим подписчикам, как выглядит ее возлюбленный. Очень долгое время певица скрывала от фанатов свою личную жизнь, а недавно в шоу «Алена, блин!» Анна рассказала, что у нее появился бойфренд, который младше на семь лет. Он родом из Петербурга, не был женат и у него нет детей. Об этом сообщает «Экспресс газета».

Подписчики попросили Анну выложить фото своего возлюбленного, и певица поддалась на уговоры. Она опубликовала в сторис совместный снимок с молодым человеком, правда, его лицо она закрыла смайликом. Видимо, Семенович боится сглазить счастье.

Instagram @ann_semenovich

Фанаты певицы уже давно ждут свадьбу Анны, так как все это время певица не торопилась выйти замуж. Сейчас Семенович призналась, что готова связать себя узами брака и родить ребенка. Подписчики артистки надеются, что эти отношения приведут к браку, и скоро можно будет увидеть Анну в свадебном платье.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Семенович налысо побрила мужчину, с которым проводит время в самоизоляции.