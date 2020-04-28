Певица выложила совместно фото в сторис в своем профиле в Instagram.

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Фото, видео: Instagram @ann_semenovich

Бывшая участница группы «Блестящие» Анна Семенович наконец решила раскрыть своим подписчикам, как выглядит ее возлюбленный. Очень долгое время певица скрывала от фанатов свою личную жизнь, а недавно в шоу «Алена, блин!» Анна рассказала, что у нее появился бойфренд, который младше на семь лет. Он родом из Петербурга, не был женат и у него нет детей. Об этом сообщает «Экспресс газета».

Подписчики попросили Анну выложить фото своего возлюбленного, и певица поддалась на уговоры. Она опубликовала в сторис совместный снимок с молодым человеком, правда, его лицо она закрыла смайликом. Видимо, Семенович боится сглазить счастье.

Instagram @ann_semenovich

Фанаты певицы уже давно ждут свадьбу Анны, так как все это время певица не торопилась выйти замуж. Сейчас Семенович призналась, что готова связать себя узами брака и родить ребенка. Подписчики артистки надеются, что эти отношения приведут к браку, и скоро можно будет увидеть Анну в свадебном платье.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Семенович налысо побрила мужчину, с которым проводит время в самоизоляции.

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