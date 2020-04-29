«Нужно просто отрастить бороду»: Анастасия Решетова показала игры Тимати с сыном
Instagram модели теперь весь заполнен снимками маленького Ратмира.
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Фото, видео: Instagram @volkonskaya.reshetova
Возлюбленная Тимати — модель Анастасия Волконская-Решетова, которая недавно родила рэперу сына, опубликовала милые сторис в своем профиле в Instagram. На видео звездный папа нянчится с малышом Ратмиром и поднимает его на руках, играя в «самолетик».
«Ратмиру нужно просто отрастить бороду, разок слетать на Мальдивы, походить в качалку, и тогда…вылитый папа», — подписала одну из сторис Виктория.
Действительно, мальчик растет очень похожим на отца.
На видео маленький Ратмир улыбается и радуется играм с папой, а Анастасия смеется и комментирует: «Крехтушка».
У Тимати уже есть дочь от первой гражданской жены Алены Шишковой — пятилетняя Алиса. Сын Ратмир родился 16 октября 2019 года. Его назвали в честь погибшего друга рэпера Ратмира Шишкова. Тимати присутствовал на родах.
Алена и Анастасия даже нашли общий язык. Они приняли участие в совместной фотосессии, которая бурно обсуждалась в интернете.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Решетова столкнулась с трудностями при грудном вскармливании.
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