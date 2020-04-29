Четыре способа оплатить услуги ЖКХ, не выходя из дома

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов дал рекомендации жителям города по тому, как оплатить жилищно-коммунальные услуги, не выходя из дома в период самоизоляции. По словам главы Северной столицы, существует четыре способа, позволяющие решить вопрос с погашением задолженности по платежам.

Если дом обслуживается ГУП «Жилищное хозяйство», оплатить услуги ЖКХ можно через сайт www.kvartplata.info. Как указал Беглов на своей странице ВКонтакте, к такому способу могут прибегнуть жильцы 70% домов.

Оставшиеся 30% жителей города, чьи дома обслуживаются другой управляющей компанией, могут внести плату в соответствующем разделе на портале «Госуслуги» (https://vk.cc/atpD9J) или воспользоваться сайтами ресурсоснабжающих организаций.

По словам главы города, для старшего поколения, не освоившего технологии, предусмотрены также другие способы оплаты. Например, они могут позвонить в службу социальных участковых по телефону 8 (812) 576-0-576, после чего на дом придет соцработник и оплатит квитанции.



Кроме того, можно обратиться за помощью к сотрудникам «Почты России» на горячую линию 8 (800) 100-00-00. Сотрудник почты придет к заявителю домой с мобильным платежно-кассовым терминалом, примет оплату наличными и выдаст чек.

ВКонтакте @a_beglov

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие отсрочки по платежам предусмотрены для тех, кто оказался в тяжелой финансовой ситуации из-за эпидемии коронавируса.

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