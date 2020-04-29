Президентский дворец Хофбург в Вене эвакуируют из-за сообщения о бомбе
Об угрозе в полицию сообщили по электронной почте.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Три женских имени, обладательницы которых выглядят моложе своих лет
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 27 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 апреля, для всех знаков зодиака
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 24 апреля, для всех знаков зодиака
Испанцы на карантине запели по-русски
Первой леди США—50 лет: Как Мелания отбила Трампа у красивой миллиардерши и прославилась на весь мир
Фото, видео: www.globallookpress.com / Jonathan Carlile; Oe24.tv
Полицейские эвакуируют президентский дворец Хофбург в Вене из-за сообщения о бомбе. Информации о взрывном устройстве на территории резиденции поступила в полицию по почте, сообщает Кleinezeitung.at
«Угроза взрыва была получена полицией по электронной почте», — сказал АПА представитель полиции Маркус Диттрих.
Правоохранители готовятся войти на территорию резиденции со специально обученными на поиск взрывчатки собаками.
Читайте также
87%
-0.88 80.05
-0.72
Нашли ошибку?