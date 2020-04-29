Президентский дворец Хофбург в Вене эвакуируют из-за сообщения о бомбе

Об угрозе в полицию сообщили по электронной почте.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Jonathan Carlile; Oe24.tv

Полицейские эвакуируют президентский дворец Хофбург в Вене из-за сообщения о бомбе. Информации о взрывном устройстве на территории резиденции поступила в полицию по почте, сообщает Кleinezeitung.at

«Угроза взрыва была получена полицией по электронной почте», — сказал АПА представитель полиции Маркус Диттрих.

Правоохранители готовятся войти на территорию резиденции со специально обученными на поиск взрывчатки собаками.

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