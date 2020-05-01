Китайцы рассказали, откуда у русских «неукротимость»

В китайском издании Sina вышла интересная статья о жителях России. Автор в ней рассуждает о том, почему русских считают «воинственным народом», чьи солдаты будут сражаться до самой смерти. Об этом пишет сайт KP.RU.

Автор Sina заявляет, что русские «бесстрашны и искусны в бою» из-за еды. По его мнению, основу рациона в России составляют хлеб, картофель и «собственноручно приготовленные блины». Еще одним достоинством национальной кухни признано обилие мяса, «даже на завтрак».

В Sina также отметили любовь русских к майонезу, пельменям, «всему жареному» и, конечно, к водке, которую обязательно закусывают соленьями и маринованными огурцами.

Не обошли стороной и способ подачи блюд — когда поочередно на стол ставят первое, второе, десерт. Это, по мнению китайцев, помогает русским хозяйкам сытно кормить семью. Тарелки в России ставят так, чтобы было удобно брать, что захочется, а самым главным приемом пищи считается ужин, «когда все члены семьи собираются за столом».

Ранее ученые США назвали продукты, которые снижают умственные способности.