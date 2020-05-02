«Злосчастный коронавирус»: дочь Веры Глаголевой сообщила о трагедии в семье
Супруга Александра Овечкина опубликовала печальный пост в Instagram.
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Фото, видео: ТАСС / Геодакян Артем; Instagram @nastyashubskaya
Супруга знаменитого хоккеиста Александра Овечкина Настасья Шубская сообщила об утрате, которую понесла ее семья. Коронавирус унес жизнь ее дедушки, который, несмотря на почтенный возраст, рассказала она, был полон сил. Об этом скорбном событии младшая дочь Веры Глаголевой сообщила в Instagram.
«Сегодня, от нас ушел мой дедушка, Векслер Юлий Ефимович. В свой 91 год, за исключением потерянного зрения, он был бодр телом и духом, имел яснейший ум, и невероятную энергию! И тут этот злосчастный коронавирус… К сожалению, организм просто не справился. Знаю, как он ждал знакомства с еще одним своим правнуком… Покойся с миром», — написала Шубская.
Поклонники в комментариях выражали соболезнования и желали сил семье покойного.
«Светлая память»
«Царствие небесное»
«Какой он красивый…!»
«Соболезную, держитесь», — писали фанаты.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Настасья Шубская растрогала фанатов снимком с маленьким сыном.
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