Выпуск программы Михалкова снова сняли с эфира

Выпуск авторской программы Никиты Михалкова «Бесогон», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на одном из федеральных телеканалов, сняли с эфира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу режиссера.

«В пятницу вышел новый выпуск нашей программы „Бесогон ТВ“ „У кого в кармане государство?“, и после этого руководство ВГТРК сообщило мне, что ни в субботу, ни в воскресенье повторов не будет, то есть передача снята с эфира», — приводятся в сообщении слова Михалкова.

На сайте программы говорится, что в новом выпуске программы режиссер говорил об изменениях, которые ждут мир после завершения пандемии коронавируса, а также о причинах возникновения большого числа конспирологических теорий и спекуляций вокруг SARS-CoV-2.

Выпуск доступен на YouTube-канале «БесогонTV». В нем, в частности, утверждается, якобы основатель компании Microsoft, миллиардер Билл Гейтс планирует провести чипирование всех людей с целью сокращения их общего числа. Для подтверждения своих слов режиссер ссылался на патент «системы криптовалюты, использующей данные активности тела».

Как сообщал 5-tv.ru, выпуск «Бесогона» также снимали с эфира в мае 2018 года. В том эпизоде под названием «Синдром Гарри Поттера» Никита Михалков рассуждал «о трудностях коммуникаций в современном мире». Также эпизод его программы снимали с эфира в 2015 году.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112