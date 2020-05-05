США объяснили заход своих кораблей НАТО в Баренцево море

В США объяснили заход четырех кораблей НАТО в Баренцево море. В сообщении, появившемся на сайте Шестого флота ВМС США, говорится, что российская сторона была уведомлена об этом заранее, а появление американских эсминцев и британского фрегата у границ России связано с обеспечением безопасности на море в сложных природных условиях и поддержанием «свободы навигации и непрерывного взаимодействия между союзниками».

«Министерство обороны России 1 мая было уведомлено о заходе в Баренцево море. Уведомление было сделано во избежание неверного понимания, для снижения рисков и предотвращения непреднамеренной эскалации», — цитирует сообщение ТАСС.

Ранее в Министерстве обороны РФ заявили, что силы Северного флота сопровождают зашедшие в Баренцево море американские эсминцы «Дональд Кук», «Портер» и «Рузвельт», оснащенные системой противоракетной обороны «Иджис» с универсальными пусковыми установками Mk-41, которые способны запускать крылатые ракеты «Томагавк», а также британский фрегат «Кент», способный нести до восьми крылатых ракет «Гарпун».