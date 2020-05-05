США объяснили заход своих кораблей НАТО в Баренцево море
В сообщении Шестого флота ВМС США говорится, что Минобороны России было уведомлено заранее.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /US Navy
В США объяснили заход четырех кораблей НАТО в Баренцево море. В сообщении, появившемся на сайте Шестого флота ВМС США, говорится, что российская сторона была уведомлена об этом заранее, а появление американских эсминцев и британского фрегата у границ России связано с обеспечением безопасности на море в сложных природных условиях и поддержанием «свободы навигации и непрерывного взаимодействия между союзниками».
«Министерство обороны России 1 мая было уведомлено о заходе в Баренцево море. Уведомление было сделано во избежание неверного понимания, для снижения рисков и предотвращения непреднамеренной эскалации», — цитирует сообщение ТАСС.
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