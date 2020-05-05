В сообщении Шестого флота ВМС США говорится, что Минобороны России было уведомлено заранее.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com /US Navy

В США объяснили заход четырех кораблей НАТО в Баренцево море. В сообщении, появившемся на сайте Шестого флота ВМС США, говорится, что российская сторона была уведомлена об этом заранее, а появление американских эсминцев и британского фрегата у границ России связано с обеспечением безопасности на море в сложных природных условиях и поддержанием «свободы навигации и непрерывного взаимодействия между союзниками».

«Министерство обороны России 1 мая было уведомлено о заходе в Баренцево море. Уведомление было сделано во избежание неверного понимания, для снижения рисков и предотвращения непреднамеренной эскалации», — цитирует сообщение ТАСС.

Ранее в Министерстве обороны РФ заявили, что силы Северного флота сопровождают зашедшие в Баренцево море американские эсминцы «Дональд Кук», «Портер» и «Рузвельт», оснащенные системой противоракетной обороны «Иджис» с универсальными пусковыми установками Mk-41, которые способны запускать крылатые ракеты «Томагавк», а также британский фрегат «Кент», способный нести до восьми крылатых ракет «Гарпун».

Читайте также

+5° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
72.73
-0.96 79.12
-0.93
Лунные узлы меняют положение на неделе с 4 по 10 мая. Чем это грозит?

Последние новости

1:24
Родились в рубашке: двое из авто сбежали с места ДТП после удара о большегруз
1:12
В Ленобласти полыхает фабрика на площади в 1100 квадратных метров
1:08
Дизайнер рассказал, маски какого цвета будут популярны летом
0:52
Лолита показала видео с коллегами во время «предвыборного чеса» в 1996 году
0:36
Нарушители комендантского часа из-за СОVID-19 в Кении обезглавили полицейского
0:20
США объяснили заход своих кораблей НАТО в Баренцево море

Сейчас читают

Лукин или Луковый день: Что можно и что нельзя делать 5 мая
Лунные узлы меняют положение на неделе с 4 по 10 мая. Чем это грозит?
Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров на YouTube

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок