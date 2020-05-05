В Ленобласти полыхает фабрика на площади в 1100 квадратных метров

Пожар на территории фабрики нетканых материалов в Гатчинском районе Ленинградской области охватил 1100 квадратных метров. На место происшествия стянуты подразделения МЧС в количестве 20 человек и пяти единиц техники.

Как стало известно 5-tv.ru, распространение огня удалось локализовать. Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства ЧП устанавливаются.