Парад кадет впервые пройдет в режиме онлайн из-за коронавируса

Ежегодный парад кадет в Москве впервые пройдет в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса нового типа. Об этом сообщили в пресс-службе департамента образования и науки.

«В этом году парад кадет впервые пройдет в онлайн-режиме. 6 мая на Московском образовательном телеканале в рамках тематического эфира «День кадетского движения» пройдет трансляция парада «Не прервется связь поколений», — говорится в сообщении.

Там же уточняется, что в марше примут участие учащиеся почти 200 московских школ. Они также торжественно пообещают ветеранам быть достойными их подвига, прославлять и защищать свою Родину. Кроме этого, дети расскажут о героях своей семьи и почтут память погибших в Великой Отечественной войне.

«Ведущими станут ученики кадетских классов, а с приветственным словом к воспитанникам обратится дважды Герой Социалистического Труда, участник Великой Отечественной войны Владимир Долгих», — добавили в департаменте образования и науки.

С 2015 года 6 мая считается кадетским днем в столице. Парад «Не прервется связь поколений» проводится в столице ежегодно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин отменил основной Парад Победы из-за пандемии коронавируса нового типа. Воздушная часть праздника состоится. Кроме того, в небе над столицей прогремит салют.

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