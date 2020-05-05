Артистка не унывает в самоизоляции и делится лайфхаком, как не оставить обновки без «выгула».

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Бобылев, Instagram @lolitamilyavskaya

Певица Лолита Милявская продолжает веселить своих поклонников, сидя дома в самоизоляции. Пока другие гламурные дивы страдают от невозможности выгулять новые наряды, она использует каждый шанс покрасоваться. Даже если оценивать ее вид будет всего лишь мусорный бак.

В Instagram Лолита выложила видео, на котором показала новые деревянные серьги, подаренные возлюбленным до пандемии коронавируса. Она призналась, что не успела в них показаться на публике, поэтому теперь смело идет в обновке выносить мусор.

«Как много всего сейчас можно показать: лестничной клетке, лифту, мусорному контейнеру. Не отпускайте настроение», — посоветовала артистка.

Подписчикам так понравилась идея певицы, что многие решили последовать ее примеру.

«Вот ты их и выгуляла»

«Лифта у меня нет, машина за отходами приезжает по субботам… итак! Наряжаюсь и буду дефилировать в огороде»

«Шедеврально, пойду тоже принаряжусь и к контейнеру, летящей походкой!»

«Контейнер наверняка такой красоты еще не видел»

«Несите до первого этажа, так больше людей заценит»

«Лолита, для романтики каблуки наденьте», — советовали поклонники.

Артистка часто балует свою аудиторию шутками и ироничными постами. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Лолита в водолазном костюме «вышла в космос» и посоветовала россиянам меньше пить.

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