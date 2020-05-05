«Любители» пожарить шашлык в центре Петербурга доставлены в полицию
С момента дерзкого «перфоманса» молодых людей на Сенной площади прошло менее суток.
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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Антон Новодережкин
Двое из троих молодых людей, устроивших накануне «пикник» на Сенной площади в Петербурге, доставлены в отдел полиции.
Правоохранителям оперативно, менее чем за сутки, удалось установить их личности. Ими оказались 28 и 27-летние мужчины, зарегистрированные в городе Боровичи Новгородской области.
Возбуждены административные дела о мелком хулиганстве, нарушении пожарной безопасности и ограничительных мер в период пандемии (проведение массового мероприятия).
Ранее 5-tv.ru передавал, что двое молодых людей и девушка пожарили шашлыки на Сенной площади в центре Петербурга. При этом ребята поясняли, что старались максимально соблюсти закон и поднять всем настроение своей «акцией».
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