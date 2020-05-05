«Любители» пожарить шашлык в центре Петербурга доставлены в полицию

Двое из троих молодых людей, устроивших накануне «пикник» на Сенной площади в Петербурге, доставлены в отдел полиции.

Правоохранителям оперативно, менее чем за сутки, удалось установить их личности. Ими оказались 28 и 27-летние мужчины, зарегистрированные в городе Боровичи Новгородской области.

Возбуждены административные дела о мелком хулиганстве, нарушении пожарной безопасности и ограничительных мер в период пандемии (проведение массового мероприятия).

Ранее 5-tv.ru передавал, что двое молодых людей и девушка пожарили шашлыки на Сенной площади в центре Петербурга. При этом ребята поясняли, что старались максимально соблюсти закон и поднять всем настроение своей «акцией».