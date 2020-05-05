Пожар полностью охватил небоскреб в Арабских Эмиратах

Шокирующие кадры пожара публикуют очевидцы в социальных сетях. Огонь полностью охватил огромный небоскреб в культурной столице Объединенных Арабских Эмиратов городе Шарджа.

Информация о погибших или пострадавших пока не поступала. Обстоятельства пожара уточняются. На месте работают экстренные службе проводится эвакуация, как из горящего здания, так и из пяти, расположенных рядом.

С высоты на автомобили падают горящие обломки.

По предварительной информации, горящее здание высотой около 50 этажей. В нем проживают преимущественно граждане Индии.