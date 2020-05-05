Пожар полностью охватил небоскреб в Арабских Эмиратах
Высотное здание располагается в городе Шарджа в Персидском заливе и является культурной столицей арабского государства.
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Фото, видео: khaleejtimes.com /M.Sajjad, Twitter @Breaking911, @rosaltweets1, @khaleejtimes, @Mohamma78154188, YouTube @NaseelVoici
Шокирующие кадры пожара публикуют очевидцы в социальных сетях. Огонь полностью охватил огромный небоскреб в культурной столице Объединенных Арабских Эмиратов городе Шарджа.
Информация о погибших или пострадавших пока не поступала. Обстоятельства пожара уточняются. На месте работают экстренные службе проводится эвакуация, как из горящего здания, так и из пяти, расположенных рядом.
С высоты на автомобили падают горящие обломки.
По предварительной информации, горящее здание высотой около 50 этажей. В нем проживают преимущественно граждане Индии.
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