Пожар полностью охватил небоскреб в Арабских Эмиратах

Высотное здание располагается в городе Шарджа в Персидском заливе и является культурной столицей арабского государства.

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Фото, видео: khaleejtimes.com /M.Sajjad, Twitter @Breaking911, @rosaltweets1, @khaleejtimes, @Mohamma78154188, YouTube @NaseelVoici

Шокирующие кадры пожара публикуют очевидцы в социальных сетях. Огонь полностью охватил огромный небоскреб в культурной столице Объединенных Арабских Эмиратов городе Шарджа.

Информация о погибших или пострадавших пока не поступала. Обстоятельства пожара уточняются. На месте работают экстренные службе проводится эвакуация, как из горящего здания, так и из пяти, расположенных рядом. 

С высоты на автомобили падают горящие обломки.

По предварительной информации, горящее здание высотой около 50 этажей. В нем проживают преимущественно граждане Индии.

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