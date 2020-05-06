США в обход РФ готовят договор о добыче ископаемых на Луне

Америка планирует сотрудничество с рядом стран, в число которых Россия не входит.

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Фото, видео: ТАСС / ИТАР-ТАСС, 5-tv.ru

Белый дом работает над проектом нового международного договора о добыче полезных ископаемых на Луне. Власти США планируют сотрудничество с рядом стран, в число которых Россия не входит. Об этом сообщает издание Reuters.

По данным агентства, документ предполагает создание вокруг будущих лунных баз «зон безопасности» для «предотвращения ущерба или вмешательства со стороны конкурирующих стран или компаний, работающих в непосредственной близости». Также в договоре отмечается, что компании, добывающие на Луне ресурсы, имеют право становиться их собственниками.

Сообщается, что официальное обсуждение нового договора с представителями таких государств, как Япония, Канада, страны Евросоюза, а также ОАЭ пройдет уже в ближайшие недели. России в этом списке нет якобы потому, что «Пентагон все чаще рассматривает Москву как неприятельскую» из-за «угрожающих» маневров ее спутников.

6 апреля президент Америки Дональд Трамп подписал указ о коммерческой добыче американцами ресурсов на Луне и других телах в космическом пространстве. В документе отмечается, что США не считает космос «всеобщим достоянием». Тем самым Америка отвергает соглашение о Луне, принятое Генассамблеей ООН.

7 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал указ Трампа об освоении Луны. Официальный представитель Кремля заявил, что «такие претензии вызывают удивление и должны быть изучены с юридической точки зрения».

Ранее 5-tv.ru писал, что Роскосмос жестко ответил на указ Трампа о праве США на ресурсы Луны.

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