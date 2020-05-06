Россияне стали чаще покупать «ядовитые» чипсы

С начала введения режима самоизоляции россияне стали чаще баловать себя фаст-фудом и вредной пищей. Об этом свидетельствуют данные Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов.

Так на территории РФ было выявлено значительное увеличение продаж чипсов и других снеков. В условиях пандемии интерес к хрустящему лакомству вырос на 22%, что значительно обеспокоило экспертов.

«Чипсы — это крайне спорный и не полезный продукт. В них содержится огромное количество соли и транжиров, при этом полностью отсутствуют витамины, минералы и другие полезные вещества», — подчеркнула кандидат медицинских наук и диетолог Дарья Русакова.

Также эксперты сообщают, что в результате исследований Роскачества выяснилось, что в продукции многих производителей были обнаружены кадмий и мышьяк. Эти компоненты являются крайне опасными для здоровья и не выводятся из организма из-за своей высокой токсичности.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что ученые США назвали продукты, которые снижают умственные способности. Исследователи из Университета Южного Иллинойса в Эдвардсвилле провели опыты на крысах, которые показали, какая еда наносит вред мозгу.