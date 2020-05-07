Юлия Барановская сама подстригла сына в самоизоляции
Подписчики не узнали семилетнего Арсения в новом имидже.
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Фото, видео: Instagram @baranovskaya_tv
Жена Андрея Аршавина Юлия Барановская в самоизоляции решила попробовать себя в роли парикмахера. Телеведущая модно подстригла своего сына — семилетнего Арсения. Причем новая стрижка мальчика кардинально изменила его имидж.
Учитывая, что Юлия далеко не стилист, получилось у нее достаточно неплохо, а главное сын остался доволен. Телеведущая продемонстрировала свой талант, выложив фото Арсения с новой стрижкой в своем профиле в Instagram.
«Уже почти неделю так, но всем нравится! Чуть неровно, конечно, но после карантина подправим», — написала Юлия Барановская в посте.
Подписчики не сразу узнали сына Юлии, но отметили, что стрижка очень идет мальчику.
«Стрижка огонь, хоть на мальчика стал похож»;
«Арсению очень хорошо!!! Сразу такой важный и взрослый. Сначала его даже не узнала, богатым будет»;
«Красавчик! Эта стрижка намного лучше!!!»;
«Я его со стрижкой не узнала, думала, кто-то в гостях у Вас», — написали пользователи.
Юлия Барановская воспитывает троих детей от гражданского брака с Андреем Аршавиным. Старшему сыну Артему в этом году исполнится уже 15 лет. Также у телеведущей 12-летняя дочь Яна и семилетний сын Арсений.
С Андреем Аршавиным телеведущая познакомилась в 2003 году. Их роман бурно развивался, и через несколько месяцев пара стала жить вместе. В сожительстве Юлия и Андрей прожили девять лет. В 2013 году футболист заявил телеведущей, что завел новые отношения и ушел из семьи. Сейчас Юлия пытается добиться от Аршавина выплаты алиментов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд отложил рассмотрение иска Аршавина об алиментах из-за коронавируса.
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