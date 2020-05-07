«Ничего выдающегося»: Васильев упрекнул Тодоренко в отсутствии вкуса

В последнее время имя телеведущей Регины Тодоренко упоминается лишь в скандальных новостях: девушку обвиняют то в наивности, то в коварстве. А сама она не знает, куда спрятаться от вездесущих хейтеров, ополчившихся на нее из-за неосторожно брошенной фразы о жертвах домашнего насилия.

Разбавить обстановку решил историк моды и звезда отечественного телевидения Александр Васильев. В интервью «7дней.ru» искусствовед разобрал гардероб Тодоренко, рассказал, какие стилистические ошибки совершает телеведущая, а также ответил на вопрос: «Можно ли считать Регину иконой стиля?».

«Регину Тодоренко дважды номинировали на звание „Самая красивая женщина Украины“. Я даже не знал об этом и, честно говоря, удивился. Эффектная? Обаятельная? Да! Но абсолютно не первая красавица», — сразу же заключил Александр.

Instagram @reginatodorenko

По словам Васильева, в нарядах Тодоренко нет «ничего выдающегося». Так, например, звезда предпочитает носить джинсы с большими разрезами или гламурные яркие платья, как у звезд с Рублевки. Однако это, по мнению искусствоведа, нисколько не красит телеведущую, а также не имеет никакого отношения ни к высокой моде, ни к эталонному вкусу.

«На мой взгляд, Регина является представительницей стиля, который я называю „украинский гламур“. Его придерживаются и другие звезды нашего шоу-бизнеса, например, Эвелина Бледанс, Наташа Королева. <…> Заложен прочный фундамент определенного вкуса. И разрушить его уже невозможно», — считает бессменный ведущий «Модного приговора».

Instagram @reginatodorenko

Несмотря на столь дерзкие высказывания в адрес Регины, историк моды не забыл и похвалить ее, отметив, что внешность у девушки довольно привлекательна. Ее белоснежные зубы, цвет и разрез глаз, длинные волосы, а также стройная фигурка сведут с ума кого угодно! Вот только всю эту красоту нужно грамотно «упаковать», чтобы не походить на 16-летнюю девчонку в стиле «папа мне дал немного денег, ну я и накупила».

«Меня больше удивляют не наряды То­доренко, а ее постоянное настроение — широко открытый рот, выражение дикого восторга: „все, что со мной происходит, потрясающе“. Регина пытается всем своим видом показать, что ее жизнь прекрасна, а энергия бьет ­через край», — отметил Васильев.

Instagram @reginatodorenko

В заключение Александр посоветовал героине очередной стильной разборки избавиться от леопардовых принтов на одежде, прозрачных юбок и блузок, мини-платьев и красных бархатных ботфортов, а также забыть про выходы на красные дорожки в обыденных нарядах, похожих на пижаму. По мнению историка, все это лишь провоцируют общественность, а не привлекает внимание к личности Тодоренко.

«Мне кажется, история с публичными высказываниями Регины — того же свойства. Там, где элегантный человек промолчит или произнесет несколько взвешенных слов, другой ляпнет, что первое пришло в голову. Стиль, он же во всем», — категорично подытожил телеведущий.

Ранее 5-tv.ru раскрыл 5 интересных фактов о телеведущей Регине Тодоренко, участнице громкого скандала с жертвами домашнего насилия.