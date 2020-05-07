5-tv.ru публикует видео задержания создателя проекта «Омбудсмен полиции»

В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры задержания основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Владимир Воронцов подозревается в вымогательстве в крупном размере в отношении бывшего сотрудника московской полиции за нераспространение фотографий личного характера.

Владимир Воронцов отказался добровольно впускать силовиков в свою квартиру. Поэтому сотрудникам правоохранительных органов пришлось взламывать входную дверь при помощи болгарки.

В этот момент двое силовиков порядка спустились с крыши на тросах к балкону Воронцова. Через окно они проникли в квартиру создателя паблика «Омбудсмен полиции». Мужчину вывели на улицу. Журналисты заметили, что у Воронцова была кобура с оружием.

Воронцова обвиняют в вымогательстве крупной суммы у бывшего сотрудника московской полиции за нераспространение интимных фотографий. Речь идет о скандале, который разгорелся в УВД на Московском метрополитене.

В своем заявлении потерпевший рассказал, что с 2012 по 2017 год проходил службу в одном из подразделений московского ГУ МВД. В октябре 2017 года ему позвонил подозреваемый, с которым он был знаком ранее, и потребовал 300 тысяч рублей, угрожая в противном случае выложить личные фотографии полицейского в сеть. Когда потерпевший отказался платить, дискредитирующие снимки были опубликованы.

Сейчас по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 163 Уголовного кодекса РФ. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал, в чем подозревают основателя паблика «Омбудсмен полиции».