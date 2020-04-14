Фейковые новости о COVID-19 и другие скандалы: в чем подозревают основателя паблика «Омбудсмен полиции»
По факту распространения ложной информации в сети возбуждено уголовное дело.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Сразу в двух столицах расследуют дело о фейках в интернете. Внимание правоохранителей привлекла информация о якобы массовом заражении курсантов одного из петербургских ВУЗов. Следователи полагают, что к ее распространению причастен администратор проекта «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов. Силовики пришли к нему с обыском, но тот отказался открывать двери и вел себя агрессивно. Впрочем, в общении с журналистами «Известий» он тоже не церемонился.
«Владимир, зачем фейки распространяете?» — задает вопрос журналист.
«Я же ответил? Вот почему всех нормальных журналистов разогнали, а только *** вроде вас оставили? – нецензурно выражается Воронцов.
«А откуда у вас информация про 70% зараженных в военном училище?» — спрашивает журналист и в ответ слышит отборную брань.
Основатель паблика «Омбудсмен полиции» — личность примечательная. Воронцов называет себя правозащитником, при этом не раз попадал в скандалы националистического толка. А в профессиональном сообществе, к которому себя причисляет, вообще не был замечен.
«Владимир Воронцов не известен, не пользуется авторитетом и стал известен только благодаря вот этому скандальному инциденту. Человек объявил себя правозащитником, но к правозащитной деятельности отнести его сложно», — рассказывает Александр Брод, директор московского бюро по правам человека, член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.
Уголовное дело стало одним из первых в России возбужденных из-за распространения фейков о коронавирусе.
Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры обыска в квартире псевдоомбудсмена полиции.
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