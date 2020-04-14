Количество заразившихся COVID-19 в России на 14 апреля — 21102 человек! Число погибших — 170!

Фейковые новости о COVID-19 и другие скандалы: в чем подозревают основателя паблика «Омбудсмен полиции»

Эфирная новость 53

По факту распространения ложной информации в сети возбуждено уголовное дело.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: 5-tv.ru

Сразу в двух столицах расследуют дело о фейках в интернете. Внимание правоохранителей привлекла информация о якобы массовом заражении курсантов одного из петербургских ВУЗов. Следователи полагают, что к ее распространению причастен администратор проекта «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов. Силовики пришли к нему с обыском, но тот отказался открывать двери и вел себя агрессивно. Впрочем, в общении с журналистами «Известий» он тоже не церемонился.

«Владимир, зачем фейки распространяете?» — задает вопрос журналист.

«Я же ответил? Вот почему всех нормальных журналистов разогнали, а только *** вроде вас оставили? – нецензурно выражается Воронцов.

«А откуда у вас информация про 70% зараженных в военном училище?» — спрашивает журналист и в ответ слышит отборную брань.

Основатель паблика «Омбудсмен полиции» — личность примечательная. Воронцов называет себя правозащитником, при этом не раз попадал в скандалы националистического толка. А в профессиональном сообществе, к которому себя причисляет, вообще не был замечен.

«Владимир Воронцов не известен, не пользуется авторитетом и стал известен только благодаря вот этому скандальному инциденту. Человек объявил себя правозащитником, но к правозащитной деятельности отнести его сложно», — рассказывает Александр Брод, директор московского бюро по правам человека, член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

Уголовное дело стало одним из первых в России возбужденных из-за распространения фейков о коронавирусе.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры обыска в квартире псевдоомбудсмена полиции.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Читайте также

+1° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
73.32
-0.20 80.12
-0.42
Кто хуже? ТОП невыносимых бывших по знаку зодиака

Последние новости

21:59
«Очень сильно влияние Сатурна»: ведунья рассказала, когда ждать окончания пандемии
21:49
Путин предложил снизить пошлины в ЕАЭС на товары для значимых отраслей
21:38
Анастасия Решетова приревновала Тимати к кошке — видео
21:25
Росавиация сформировала предварительный график вывозных рейсов до 20 апреля
21:15
Врачи предупредили о симптоме коронавируса, при котором нужно вызывать скорую
21:00
Кто хуже? ТОП невыносимых бывших по знаку зодиака

Сейчас читают

ТОП-5 знаков зодиака, которые болеют чаще других
Агрессивные психопатки: Три женских имени, с обладательницами которых лучше не связываться
Павел Глоба назвал знаки зодиака, которым не страшен коронавирус

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок