Владимир Воронцов подозревается в вымогательстве.

В Москве задержан создатель проекта «Омбудсмен полиции»

Фото: РИА Новости / Наталья Селиверстова

В Москве задержан создатель проекта «Омбудсмен полиции». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию столичного ГУ МВД. Владимир Воронцов подозревается в вымогательстве в крупном размере в отношении бывшего сотрудника московской полиции за нераспространение фотографий личного характера.

В своем заявлении потерпевший рассказал, что с 2012 по 2017 год проходил службу в одном из подразделений московского ГУ МВД. В октябре 2017 года ему позвонил подозреваемый, с которым он был знаком ранее, и потребовал 300 тысяч рублей, угрожая в противном случае выложить личные фотографии полицейского в сеть. Когда потерпевший отказался платить, дискредитирующие снимки были опубликованы.

Сейчас по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 163 Уголовного кодекса РФ. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал, в чем подозревают основателя паблика «Омбудсмен полиции».

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