В пресс-службе Липецкой области объяснили слова губернатора о «разгоне людей»

Использовать машину для распыления дезинфицирующих смесей для разгона людей на улицах в период пандемии коронавируса предложил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Такую идею он высказал в ходе совещания с мэром Липецка Евгенией Уваркиной.

На записи слышно, как Уваркина докладывает о запуске пилотного процесса обработки городских улиц новым средством дезинфекции, которое работает по принципу тумана. По ее словам, в дальнейшем его можно будет использовать для уничтожения клещей. На это глава области ей предлагает использовать новшество в местах массового скопления людей, чтобы разогнать их по домам в период пандемии.

В пресс-службе правительства Липецкой области 5-tv.ru подтвердили подлинность аудиозаписи, но рассказали, что фразы были вырваны из контекста. Совещание проводилось в начале апреля, а меры, обсуждаемые чиновниками, были направлены на защиту населения, а никак не на причинение людям вреда.

«Одним из основных вопросов в повестке был низкий индекс самоизоляции в Липецке. Странно думать, что руководство региона и города решило таким образом нанести вред здоровью населения. Речь шла как раз об обратном. Дезинфекцию планировали ради сохранения здоровья людей, которые, несмотря на призыв остаться дома, продолжали посещать общественные пространства. Более того, в результате обсуждения губернатор попросил исключить всякую возможность угрозы для жителей и использовать только рекомендованные Роспотребнадзором растворы», — сообщили в пресс-службе администрации области.

Также там добавили, что по итогам пилотной обработки улиц новым раствором от этого вида дезинфекции отказались. Он показал слишком большой расход вещества, его заменили точечной обработкой, которую и сегодня используют для дезинфекции остановок, дворов и скамеек.

Согласно последним данным регионального оперативного штаба, в Липецкой области выявлены 703 случая заболевания COVID-19. Всего с момента распространения коронавируса скончались два человека.

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