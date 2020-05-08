Рон Уизли из «Гарри Поттера» впервые стал отцом

Британский актер Руперт Гринт, известный по роли Рона Уизли из «Гарри Поттера», впервые стал отцом. Его избранница Джорджия Грум родила девочку, сообщает «Экспресс газета».

«Мы просим вас уважать их частную жизнь в это особенное время», — говорится в заявлении представителя пары.

28-летняя возлюбленная 31-летнего Гринта также снимается в кино. На ее счету роли в таких фильмах как «Коттедж», «Тихие вещи», «Ангус, стринги и поцелуи взасос», «Пропавший» и «Имение». Она известна по сериалам «Льюис» и «Чисто английское убийство».

Как передавал 5-tv.ru, Гринт и Грум встречаются уже около девяти лет. Коллеги по цеху влюбились друг в друга на съемочной площадке. Ходили слухи, что актеры тайно поженились, однако Руперт опроверг домыслы фанатов.