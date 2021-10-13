ТОП-5 мужских имен, обладатели которых женятся один раз и навсегда

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Карина Бернтгольц
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Оказывается, выбрать надежного и верного спутника можно, если учесть определенные особенности его имени.

ТОП-5 мужских имен, обладатели которых женятся один раз и навсегда

Фото: ТАСС / Сергей Бобылев

Для того, чтобы определить характер избранника, недостаточно смотреть на то, как он ведет себя с вами. Многое о мужчине рассказывает его имя. Например, некоторые с детства отличаются надежностью и преданностью, а другие, напротив, чрезвычайно легкомысленны. Обладатели каких имен женятся раз и навсегда, рассказал портал SM News.

Лев

Мужчины с именем Лев по своей натуре однолюбы. Они сразу выбирают свою единственную и добиваются ее расположения во что бы то ни стало. Обладатели этого имени мечтают о крепкой семье, поэтому никогда не будут изменять жене и постараются сделать все, чтобы супруге было в отношениях комфортно.

Юрий

Мужчины с именем Юрий при любых обстоятельствах сохраняют спокойствие и рассудительность. Их трудно вывести из себя. Женщин они привлекают своей силой и мужеством. Представительницы прекрасного пола чувствуют себя с ними, как за каменной стеной. Такие мужчины приложат максимум усилий, чтобы их возлюбленная чувствовала себя в безопасности и ни о чем не волновалась.

Виктор

Мужчины с именем Виктор никогда не изменят своей спутнице, поскольку попросту не захотят искать пути обмана. По природе обладатели этого имени очень ленивы и с трудом выходят из зоны комфорта. Мечта таких кавалеров — найти одну избранниц на всю жизнь.

Владимир

Мужчины с именем Владимир — прирожденные семьянины. С детства они мечтают найти женщину, с которой будут идеально подходить друг другу. Если семья вдруг распадется они будут винить во всем себя и постараются сделать все, чтобы восстановить отношения.

Роман

Мужчины с именем Роман не привыкли проявлять инициативу в создании отношений. Однако если они все-таки выбрали свою единственную, заставить отвернуться от нее их сможет только измена. Такие мужчины будут готовы простить возлюбленной все недостатки и сделают ее по-настоящему счастливой.

Ранее 5-tv.ru называл имена девочек, которые очаровывают с первых секунд. 

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