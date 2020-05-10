Шершни-убийцы заполонили Америку

Огромные шершни из Азии были обнаружены в США. Они представляют опасность не только для популяции пчел, но и для людей. Об этом сообщил The Times.

Один из пчеловодов из штата Вашингтон нашел у себя на пасеке большое количество мертвых «питомцев». Он уверен, что постарались именно азиатские шершни (Vespa mandarinia).

Укус такого насекомого может быть смертельным и для человека. У шершней данного вида очень длинное жало, способное проколоть даже плотную ткань. В результате укуса некоторые люди умирают от аллергического шока. Размах их крыльев достигает девяти сантиметров.

Как попадают в Америку шершни из Азии выяснить пока не удалось. Однако они могут стать серьезной проблемой для пчеловодства: в течение нескольких часов насекомые способны убить всю пчелиную семью.

Между тем пчелы в Японии научились бороться с шершнями-убийцами. Они нападают целым роем и взмахивают крыльями до тех пор, пока температура внутри роя не станет на столько высокой, что шершень не выдержит ее и погибнет.

Впервые шершни вида Vespa mandarinia были замечены в США еще в конце 2019 года. Жители сразу же обратились к властям. Сейчас местное правительство продумывает план по избавлению от опасных насекомых. Лучший способ — уничтожать целые колонии шершней одновременно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россиян предупредили о возможной вспышке инфекций из-за клещей.