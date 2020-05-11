В Подмосковье полыхают отходы переработки резины на площади в 5000 квадратов
ЧП произошло днем на регенераторном заводе в подмосковном Чехове.
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В подмосковном Чехове полыхают отходы переработки резины на площади в 5000 квадратных метров. Об этом сообщили Интерфаксу в региональном МЧС.
Предварительно, сообщение о ЧП поступило около 13.11. Очевидцы сообщили о густом черном дыме с территории предприятия. На место оперативно прибыли пожарные расчеты.
Известно, что горение происходит на открытой площадке и к настоящему времени локализовано.
Обстоятельства пожара выясняются.
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