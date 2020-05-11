Влад Соколовский заразился коронавирусом
Певец рассказал о течении болезни и призвал всех соблюдать самоизоляцию.
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Фото, видео: Instagram @vs20
Певец Влад Соколовский признался поклонникам в Instagram, что заразился коронавирусом. Он подробно описал симптомы и развитие болезни, а также заверил, что самоизолировался и ведет лечение дома.
«У меня коронавирус. Я пропадал на этой неделе, и на то были причины, я заболел. У меня появились странный отхаркивающий кашель с мокротой и температура (37,8), которая держалась в течение трех дней и доходила до 39.2», — написал артист.
По его словам, он вызвал на дом врачей, чтобы сдать тест на COVID-19. Первый анализ оказался положительным, результат второго еще не пришел. Медики дали ему предписание оставаться дома и вызывать врачей, если температура вновь поднимется. Единственным, что беспокоит певца сейчас, остается вопрос наличия у него пневмонии. По его словам, сделать тест на нее он может только в платной частной клинике, так как с легкими больными врачам сейчас некогда возиться. А прийти в клинику самостоятельно он не может из-за карантинных мер.
Также артист пожелал всем здоровья и призвал серьезно отнестись к вопросу самоизоляции.
Поклонники выразили беспокойство по поводу болезни Соколовского, но заверили его, что все будет в порядке, и он поправится.
«Напугал, выздоравливай»
«Все будет хорошо»
«Без паники, Влад, поправляйтесь, главное без осложнений»
«Держись!» — писали волнующиеся поклонники.
Влад Соколовский — участник проекта «Фабрика звезд» и бывший солист группы «БиС». Во время шоу он познакомился с будущей женой Ритой Дакотой. Пара расписалась в 2015 году, но уже к 2018 году подала на развод. Как писал ранее 5-tv.ru Дакота и Соколовский были одной из крепких пар, чьего развода никто не ожидал.
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