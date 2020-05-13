Судоверфь «Звезда» осуществила спуск на воду первого российского танкера типа Aframax («Афрамакс») «Владимир Мономах». На церемонии присутствовал губернатор Приморского края Олег Кожемяко, который назвал это событие уникальным.

«Это прорыв в гражданском судостроении. Символично, что этот танкер закладывал президент России Владимир Путин. У нас появилась возможность самим перевозить нефть, не зависеть от поставщиков из других стран. Мы берем лучшие мировые практики, при этом развивая свою промышленность, новые технологии, за такими типами судов пойдут другие», — отметил глава региона.

5-tv.ru

Судно нового поколения предназначено для перевозки нефти в неограниченном районе плавания и соответствует высоким стандартам экологической безопасности. Его длина — 250 метров, ширина — 44 метра, дедвейт — 114 тысячи тонн, скорость — 14,6 узла, ледовый класс ICE-1А. В портфеле «Звезды» уже 12 заказов на суда такого типа, шесть из которых уже заложены.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что производство «Афрамакс» создаст тысячи рабочих мест в Приморье.