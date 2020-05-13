Режим ЧС введен в Якутии из-за мощного паводка
Из берегов вышла река Лена. В зоне бедствия десятки жилых домов, вода вплотную подошла к столице региона.
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Фото, видео: ТАСС / Сергей Яковлев, 5-tv.ru
В Якутии объявлен режим ЧС. Из берегов вышла река Лена. Несколько населенных пунктов уже подтоплены. В зоне бедствия десятки жилых домов. МЧС мобилизует все силы и средства. Идет эвакуация населения. Людей переправляют на лодках.
Для жителей пострадавших поселков развернули пункты временного размещения. Паводок угрожает и столице региона. Вода вплотную подошла к Якутску.
Эксперты отмечают — серьезная ситуация в регионе сложилась из-за раннего ледохода. Торосы растянулись более чем на 200 километров, мешая пропуску воды.
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