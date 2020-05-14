Ледяной поток уже приближается к столице Якутии.

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Фото, видео: ТАСС / Старостин Гаврил; 5-tv.ru

Экстренная эвакуация сейчас идет в населенных пунктах Якутии — из-за раннего ледохода из берегов вышла река Лена. Вода прибывает настолько быстро, что людям приходится бросать все свое имущество — они сами едва успевают спастись.

Ледяной поток реки Лены приблизился уже к столице Якутии, накрывая на своем пути поселок за поселком. Масштаб трагедии становится более очевидным, после облета территории: на некоторых участках над темной толщей воды видны лишь коньки крыши. По самым скромным подсчетам, без жилья в регионе уже оказались около пятидесяти семей. Имущество многих уничтожено почти полностью.

Похожая ситуация еще в нескольких регионах страны — тонут Архангельская область и республика Коми.

Роман Кутуков о масштабах бедствия.

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