Вышедшая из берегов река Лена затопила якутские поселки
Ледяной поток уже приближается к столице Якутии.
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Фото, видео: ТАСС / Старостин Гаврил; 5-tv.ru
Экстренная эвакуация сейчас идет в населенных пунктах Якутии — из-за раннего ледохода из берегов вышла река Лена. Вода прибывает настолько быстро, что людям приходится бросать все свое имущество — они сами едва успевают спастись.
Ледяной поток реки Лены приблизился уже к столице Якутии, накрывая на своем пути поселок за поселком. Масштаб трагедии становится более очевидным, после облета территории: на некоторых участках над темной толщей воды видны лишь коньки крыши. По самым скромным подсчетам, без жилья в регионе уже оказались около пятидесяти семей. Имущество многих уничтожено почти полностью.
Похожая ситуация еще в нескольких регионах страны — тонут Архангельская область и республика Коми.
Роман Кутуков о масштабах бедствия.
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