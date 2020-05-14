Как с помощью генетики определить риск развития рака и предотвратить синдром дауна у ребенка
Эксперт Андрей Глотов в интервью 5-tv.ru рассказал о новых разработках в области генетики.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Custom Medical Stock Photo; 5-tv.ru
Медицинский руководитель отдела геномной медицины Института акушерства и гинекологии имени Отто РАМН Андрей Глотов в интервью 5-tv.ru рассказал о важности изучения генетики для предотвращения различных патологий. По словам эксперта, специалисты в данной научной области в отличие от других врачей могут спрогнозировать риск развития различных заболеваний у человека, в то время как большинство медиков занимаются лечением пациентов с проявившимися симптомами. Особое внимание к изучению данной области в России стало уделяться в условиях пандемии коронавируса, подчеркнул Глотов.
Так, зная генетику, можно исключить риск многих наследственных заболеваний у ребенка, в частности предотвратить развитие синдрома дауна. С подобными рисками также сталкиваются родители, решившиеся на процедуру ЭКО.
«Есть примеры, когда донорами оказываются пациенты с генетическими мутациями. <…> Те семьи, которые забирали донорские сперматозоиды, они не знали об этом, и заранее рожали больных детей. Сейчас у нас разработана система тестирования доноров, чтобы исключить использование материала с генетическими дефектами», — пояснил генетик.
Кроме того, по его словам, современные генетические технологии позволяют мужчине и женщине с врожденными патологиями родить здорового ребенка.
«С помощью генетики много, что возможно», — отметил эксперт.
По его словам, генетические тесты дают возможность получить более точный результат, чем любые другие анализы, в том числе это касается подтверждения коронавирусной инфекции.
«Генетический тест намного точнее. Если что-то определили, то уже сто процентов будет решение», — рассказал Глотов.
В частности, по его словам, благодаря генетическим разработкам, по анализу крови можно спрогнозировать риск рака молочной железы, а также определить возможность возникновения различных отклонений у ребенка.
«Есть способ, когда анализируются генетические мутации — это классический способ. Есть гены, которые связаны с раком молочной железы. Есть простые тесты, которые определяют мутацию генов. <…> Профилактика сводится к посещению маммологов и как можно более ранним срокам беременности», — рассказал генетик.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как предупредить рак на ранней стадии.
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