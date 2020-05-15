«Кошечка»: Юлия Беретта показала фрагменты нового клипа

Бывшая участница группы «Стрелки» Юлия Беретта поделилась с поклонниками в Instagram фрагментами съемок нового клипа. Также она выложила фото с бэкстейджа, на котором стоит в комбинезоне леопардовой расцветки, эротично поставив ногу на белый куб. В роликах на ней уже другой костюм — еще более облегающий фигуру, он сделан под змеиную кожу.

»#Backstage со съемок нового клипа #ДУМАЮОТЕБЕ. Скоро!» — анонсировала певица.

Ассоциации с миром животных не заставили себя долго ждать. Подписчики сравнивали ее не только с леопардом, но и с другими представителями дикой фауны. В целом поклонники одобрили новый образ певицы с отсылкой к временам ее юности, когда подобные наряды были в моде.

«Очень крутой образ»;

«Кошечка»;

«Ух, какая тигрица!»

«Круто, стиль 90-х»;

«Юлечка, огонь!» — писали фанаты.

Юлия Беретта пела в группе «Стрелки» с 1997 по 2002 год. После распада группы объединилась с еще одной участницей коллектива для нового проекта «НеСтрелки».

Ранее 5-tv.ru писал, что Юлия Беретта поделилась видео со съемок последнего клипа Евгения Осина.