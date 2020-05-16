Ранее сообщалось, что заминированный автомобиль министра иностранных дел взорвался в Абу-Даби.

В РФПИ опровергли гибель главы МИД ОАЭ в результате теракта

Фото: www.globallookpress.com / Ahmad Abdo

Информацию о гибели главы МИД Объединенных Арабских Эмиратов Абдуллы бин Зайда аль-Нахайяна опроверг руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Информация о смерти министра иностранных дел ОАЭ Абдаллы бин Заида не соответствует действительности. Атаки на принца не было. Планируем встречу с принцем Абдаллой в ближайшее время во время визита в ОАЭ», — цитируют собеседника «Известия».

Кроме того, информацию по поводу гибели главы МИД ОАЭ опроверг госминистр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш. Он назвал подобные слухи «катарскими фейками», пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что машина министра иностранных дел ОАЭ, предположительно, была взорвана в результате теракта в Абу-Даби. Также ряд СМИ утверждали — в результате нападения глава МИД получил серьезные ранения и был госпитализирован.

Абдулла бин Зайд — сын первого президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Зайда бин Султана аль-Нахайяна и младший брат действующего лидера Халифы ибн Зайда аль-Нахайяна.

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