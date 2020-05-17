Эзотерики считают, что своим поведением пушистые питомцы пытаются сообщить хозяевам о важных переменах в их жизни.

Раздор в семье, неудачи или пополнение: о чем говорит кошачье место для сна?

Фото: www.globallookpress.com / Blue Valentines

В отличие от собак, кошки не выбирают постоянное место для сна. Они привыкли перемещаться по дому и каждый день ночевать в разных местах: то в ногах у хозяина, то на подоконнике, то на столе. Оказывается, своими передвижениями питомец хочет предупредить хозяев о важных изменениях, которые их ждут в жизни. О том, как распознать кошачьи знаки, рассказал портал VladTime.ru.

По мнению эзотериков, чтобы сигнализировать о скором раздоре в семье, домашние животные ложатся на угол дивана. Увидев, что кот то и дело выбирает это место для сна, хозяевам необходимо задуматься о своих отношениях и быть сдержаннее.

Если питомец в последнее время часто ложится спать на подоконник, то для беспокойства нет повода. Напротив, так он хочет предупредить о хороших новостях и пополнении в семье.

Сон кошки в ногах у хозяев означает, что домочадцам ничего не угрожает. Они могут расслабиться и перестать переживать о будущем.

А когда пушистые питомцы ложатся на шкаф, можно предположить, что в жизни семьи ожидаются грандиозные перемены. Они могут быть связаны с глобальным переездом, сменой работы или неожиданным путешествием.

Тревожный знак домочадцам хотят передать животные, которые спят на одежде хозяев. Они чувствуют, что их ждут серьезные неприятности и пытаются таким образом защитить.

Еще один неприятный сигнал — увидеть спящего кота на полу. Скорее всего, он предчувствует скорые неудачи и готовится к ним.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как домашние питомцы влияют на энергетику квартиры.

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