Зачем Украина ввела санкции против МГУ и Эрмитажа — мнение Пушкова
Сенатор отметил, что введенные Незалежной ограничения никак не «вредят» России.
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Фото, видео: ТАСС / Ковалев Петр, Бобылев Сергей, Лысцева Марина, Zuma, imago stock&people
Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал решение Украины ввести санкции против российских музеев и вузов. В частности, под ограничения попали Эрмитаж, Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, Русское географическое общество, Московский государственный университет (МГУ), Институт востоковедения РАН, Крымский федеральный университет и другие учреждения.
По мнению сенатора, такими мерами президент Украины Владимир Зеленский стремится впечатлить националистов в своей стране. Цель главы Незалежной— продемонстрировать, что Киев намерен и дальше идти по антироссийскому пути, убежден российский политик.
«Санкции эти можно было вообще не вводить — они не наносят вреда России и не несут никаких финансовых выгод или какой-то иной пользы для Украины», — цитирует Пушкова «Парламентская газета».
Сенатор призвал Россию не строить иллюзий относительно возможности нормализации отношений с Украиной и отметил, что своим поведением Зеленский нарушает предвыборные обещания, согласно которым Киев должен был урегулировать отношения с Москвой.
Член Совета Федерации сравнил политику Зеленского с курсом его предшественника Петра Порошенко. По мнению Пушкова, разница между двумя лидерами лишь в том, что нынешний не подходит к грани начала войны.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Павел Климкин запретил россиянам праздновать День Победы.
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