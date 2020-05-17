Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал решение Украины ввести санкции против российских музеев и вузов. В частности, под ограничения попали Эрмитаж, Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, Русское географическое общество, Московский государственный университет (МГУ), Институт востоковедения РАН, Крымский федеральный университет и другие учреждения.

По мнению сенатора, такими мерами президент Украины Владимир Зеленский стремится впечатлить националистов в своей стране. Цель главы Незалежной— продемонстрировать, что Киев намерен и дальше идти по антироссийскому пути, убежден российский политик.

«Санкции эти можно было вообще не вводить — они не наносят вреда России и не несут никаких финансовых выгод или какой-то иной пользы для Украины», — цитирует Пушкова «Парламентская газета».

Сенатор призвал Россию не строить иллюзий относительно возможности нормализации отношений с Украиной и отметил, что своим поведением Зеленский нарушает предвыборные обещания, согласно которым Киев должен был урегулировать отношения с Москвой.

Член Совета Федерации сравнил политику Зеленского с курсом его предшественника Петра Порошенко. По мнению Пушкова, разница между двумя лидерами лишь в том, что нынешний не подходит к грани начала войны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Павел Климкин запретил россиянам праздновать День Победы.