Модель призналась, что должна была уже праздновать девичник в Коста-Рике.

Свадьбы не будет? Водянова рассказала, как коронавирус помешал ей выйти замуж

Фото: www.globallookpress.com / Sebastien Fremont

Коронавирус меняет планы людей налету. Так, модель Наталья Водянова была вынуждена перенести на год одно из важнейших событий в жизни каждой девушки — свадьбу. О том, почему она приняла такое радикальное решение, звезда рассказала в интервью на YouTube-канале журнала Vogue главному редактору издания Марии Федоровой.

По словам Водяновой, в мае как раз в эти дни уже должен был состояться ее девичник, который она планировала провести в Коста-Рике. Однако невеста не сильно грустит, полагая, что все перемены к лучшему.

«Если бы все шло, как шло, то свадьба была бы через месяц. Мы просто перенесли ровно на год. Я не хочу менять тот сценарий, который мы вынашивали. Для нас еще один год не отпраздновать нашу пару, это не проблема. Мы ждем лета спокойно», — рассказала Водянова.

В целом самоизоляция не сильно напрягает модель. По ее словам, радует, что она проводит много времени с домашними.

«Когда отменяется какая-то поездка, я радуюсь, потому что я глубоко домашний человек», — призналась Водянова.

Наталья Водянова помолвлена с сыном французского миллиардера Антуаном Арно. Пара планировала весьма скромное по парижским меркам торжество: всего лишь 300 человек гостей и празднование два дня. Ранее 5-tv.ru писал, что Наталья Водянова рассказала о предстоящей свадьбе.

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