Подумайте 100 раз! Какие имена не стоит давать детям?

Именологи вычислили алгоритмы, которыми часто пользуются новоиспеченные родители, тем самым совершая ошибку.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Simon Katzer, Dietmar Plewka, Dr. Wilfried Bahnmüller, Russell Duncan, Michaela Begsteiger

Специалисты по именологии проанализировали соответствие выбираемого родителями имени для своего ребенка и его психологическим состоянием в будущем. Как минимум, они вычислили три критерия, по которым не стоит называть малыша, пишет портал femmie.

Имена покойных родственников

По словам психологов, названные в честь умерших родственников люди часто становятся их клиентами. Ни о какой мистике речи не идет — все довольно прозаично. Родившихся малышей родители называют в честь покойных бабушек или дедушек из самых благих побуждений — чтобы сохранить память о любимых близких. Но при этом от повзрослевшего ребенка они начинают требовать «соответствия» тому человеку, в честь кого его назвали: таких же успехов, модели поведения и прочее. Как результат, у несформировавшейся еще личности возникает когнитивный диссонанс, он не может расти самим собой.

Имена живых родственников с трудной судьбой

Ориентируясь на красоту звучания имени кого-то из родственников или знакомых, новоиспеченные родители зачастую не учитывают судьбу этого человека. Если она не сложилась удачно, не стоит рисковать и называть своего малыша так же. Лучше посоветоваться с именологами, подробно проанализировать значение понравившегося имени и дату рождения ребенка.

Кроме того, не рекомендуется называть малыша именем мамы или папы. Случается, что ребенок и родитель с одним именем на двоих не всегда уживаются друг с другом. Объясняется это так: одинаковые имена и отчество придают детскому характеру неуравновешенность и эмоциональность. Получение такого «багажа» развивает в ребенке негативные черты, усиливая недостатки.

Имена «унисекс»

Речь идет о так называемых универсальных именах: Александр и Александра, Евгений и Евгения. Для девочек это означает приобретение мужских качеств, а для мальчиков — наоборот.

Как утверждает именолог Борис Хигир, девочкам с такими именами важно иметь мягкие отчества, например, Геннадьевна или Анатольевна, чтобы сгладить характер. А вот Александра Александровна или Евгения Игоревна окажутся очень сложными натурами, поскольку их резкие отчества только прибавляют грубости.

Безусловно, с выбором имени все индивидуально и не существует универсальной методики. Называя малыша, спрогнозировать его судьбу невозможно, но в любом случае в таком важном деле спешить не стоит, а при возникновении сомнений лучше посоветоваться со специалистами, соотнести дату рождения со святцами.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-5 имен мужчин со скверным характером.

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