Выделенный из «центра» бюджет будет направлен на создание туристических маршрутов, где объектами станут бункеры «лесных братьев» — пособников фашистов.

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Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин, 5-tv.ru

Евросоюз выделит Латвии и Эстонии два миллиона евро на создание необычных туристических маршрутов. Главными объектами на нем будут бункеры «лесных братьев» — националистов, которые после окончания Великой Отечественной вели боевые действия против советской власти.

В землянке, расположенной среди густых зарослях деревьев, когда-то скрывались «лесные братья» — пособники фашистов. В сегодняшней Прибалтике — эти бандиты национальные герои. Поэтому, как только в лесу был обнаружен их бункер, в рекордные сроки его бережно отреставрировали, и таких заботливо восстановленных укреплений, где скрывались националисты, теперь будет здесь все больше. Латвия и Эстония решили развивать свой туризм за счет позорных страниц своей же истории.

В Прибалтике их теперь считают борцами за свободу, хотя историки уже доказали: националисты нападали на мирных жителей. Но об этом, как убедился Роман Ишмухаметов, нынешние власти Литвы, Латвии и Эстонии предпочитают не вспоминать.

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