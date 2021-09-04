Фото Ирины Аллегровой без макияжа и парика попало в сеть
Снимок обнародовал давний друг артистки — певец Александр Богданович.
Фото: Instagram @irinaallegrovaofficial
Редкий снимок Ирины Аллегровой в повседневном виде появился в сети. Как сообщили в Instagram поклонники певицы, фотографию обнародовал друг Аллегровой — певец Александр Богданович, который запечатлен на том же снимке.
Он же рассказал, что фото было сделано в Майами, но когда именно — не уточнил. Известно, что раньше у Ирины Аллегровой была в этом городе квартира, но несколько лет назад она избавилась от американской недвижимости.
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Фотографию выложил друг Ирины Аллегровой, певец Александр Богданович. Неизвестно, какого года снимок. По словам самого Богдановича, фотография сделана в Майами. Узнали Ирину? #майами #фото #америка #американец #александрбогданович #макияж #парик #россия #артистка #сеть #интернет #снимок #иринааллегрова #аллегроварулит #аллегрова #ирина #аллегровцы #поклонники #МыЗаАллегрову #молодежьзааллегрову #любималлегрову #деньсмузыкойаллегровой #музыкааллегровой
На снимке певица без макияжа и привычного белокурого парика в черной трикотажной майке стоит рядом с неизвестной женщиной и Богдановичем. Волосы артистки коротко подстрижены и вьются.
Фанаты в комментариях отмечают, что и в повседневном виде певица выглядит отлично.
«Пять баллов!»;
«Спортсменка и красавица!» — пишут пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что сменившую имидж Билли Айлиш сравнили с Ириной Аллегровой.
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