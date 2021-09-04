Фото Ирины Аллегровой без макияжа и парика попало в сеть

Редкий снимок Ирины Аллегровой в повседневном виде появился в сети. Как сообщили в Instagram поклонники певицы, фотографию обнародовал друг Аллегровой — певец Александр Богданович, который запечатлен на том же снимке.

Он же рассказал, что фото было сделано в Майами, но когда именно — не уточнил. Известно, что раньше у Ирины Аллегровой была в этом городе квартира, но несколько лет назад она избавилась от американской недвижимости.

На снимке певица без макияжа и привычного белокурого парика в черной трикотажной майке стоит рядом с неизвестной женщиной и Богдановичем. Волосы артистки коротко подстрижены и вьются.

Фанаты в комментариях отмечают, что и в повседневном виде певица выглядит отлично.

«Пять баллов!»;

«Спортсменка и красавица!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сменившую имидж Билли Айлиш сравнили с Ириной Аллегровой.