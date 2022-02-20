ТОП-6 мужских имен, обладатели которых склонны к изменам

Существуют мужчины, которые априори способны пойти на измену. Оказывается, все дело в имени. Не зря говорят — как корабль назовешь, так он и поплывет. Так мужчины с какими именами склонны к изменам?

Александр

Александр всегда производит неизгладимое впечатление, в него легко влюбиться. Но на самом деле этот мужчина может быть груб, суров и агрессивен.

Его жизнь разделена на несколько периодов. В молодости он предпочитает шумные компании, тусовки и ведет разгульный образ жизни. После 30-ти Александр успокаивается, берется за голову. Однако ему все же свойственны измены, но только из спортивного интереса и ради самоутверждения. По жизни мужчины с этим именем однолюбы.

Борис

Борис — хороший муж и отец. Он очень заботлив и внимателен к своей семье. Однако ему необходимо получать в ответ такое же отношение. Если женщина Бориса не сможет ему дать уют, тепло и ласку, он начнет это искать на стороне.

Анатолий

Мужчины с этим именем очень ревнивы и подозрительны. Они могут подозревать свою спутницу в измене на пустом месте. По этой причине сами и идут на измену ради мести.

Роман

Роман любит разнообразие и нуждается в постоянно новых ощущениях. В продолжительных отношениях ему становится скучно, и он начинает искать развлечения на стороне.

Однако даже идя на такой шаг, Роман все равно любит и уважает свою избранницу. Он качественно скрывает свои измены и, скорее всего, его вторая половинка никогда о них не узнает.

Виктор

Виктор по своей сути завоеватель. Ему важно покорять сердца женщин, чтобы чувствовать себя уверенно. Еще одна дама на его пути — цель, которую необходимо достигнуть. Именно эта черта характера склоняет Виктора к изменам.

Артур

Мужчинам с этим именем свойственна эмоциональность, вспыльчивость и импульсивность. Они не умеют идти на компромиссы и считают, что все обязаны их слушать. Если избранница Артура перестает ему подчиняться, то он начинает тут же искать ей замену.

Однако на этот шаг Артур идет решительно. Он не станет изменять за спиной. Скорее всего он желает прекратить отношения и скажет об этом вам напрямую.

Специалисты отмечают, что исследования в области значения имени не являются аксиомой. Характер и привычки каждого человека формируются из большого количества факторов.

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